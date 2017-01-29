Общество 242 В выходные на Ялту обрушился снегопад Жителей Ялты призвали помочь справиться с последствиями снегопада. Последний раз такая суровая зима в Ялте была более пяти лет назад.

Общество 116 ДОСААФ – 90 лет! Юбилей организации отметили в севастопольском отделении общества Под эгидой общества дети обучаются рукопашному бою, занимаются в Юнармии. Много лет ДОСААФ готовит водителей, летчиков и парашютистов. В 2016 году массовым техническим профессиям обучены более 1800 специалистов.