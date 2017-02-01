Говорит и показывает город-герой! Первые новости Севастополя
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Севастополь
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Градостроительство и архитектура
1 февраля 2017 20:17
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К концу года реконструированный «Динопарк» станет самым современным парком Севастополя
Долгожданное возрождение Рыбацкого сквера на улице Павла Корчагина, который теперь более известен как «Динопарк», началось. Детские игровые площадки, дорожки для роллеров и велосипедистов, скейт-парк, зона для игры в настольный ...
Транспорт
1 февраля 2017 20:03
37
В Севастополе восстановлено паромное сообщение между Северной стороной и Артбухтой
Паромное сообщение между Артбухтой и Северной стороной города восстановлено. Свой первый рейс, спустя 4 месяца простоя, паром «Адмирал Истомин» совершил в эту среду. Теперь суда принадлежат городу, их выкупили у бывшего ...
Социальные вопросы
1 февраля 2017 19:56
36
В Севастополе в аварийном доме замерзает вдова Героя Социалистического Труда Галина Музыка
Ветеран Великой Отечественной войны Галина Гавриловна Музыка замерзает в аварийном доме, расположенном на улице, которая носит имя ее мужа – Героя Социалистического Труда Николая Алексеевича Музыки.
Социальные вопросы
1 февраля 2017 19:42
34
В Севастополе жители улицы Гавена мёрзнут в своих квартирах из-за неполадок на котельной
В тяжёлой ситуации оказались десятки горожан. Работники котельной на улице Ерошенко уверяют – для нормализации ситуации делают всё возможное, но батареи севастопольцев от этого теплее не становятся.
Общество
1 февраля 2017 19:39
57
Севастопольских предпринимателей и руководителей рынка на площади 50-летия СССР заставят убирать мусор с помощью штрафов
1 февраля директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Андрей Сергеевич Чибисов проверил качество содержания территории между кинотеатром «Россия» и Центральным универмагом. Члены комиссии ...
Преступление и наказание
1 февраля 2017 19:36
34
В Севастополе пока не зарегистрировано ни одного коллекторского агентства
На данный момент в Севастополе не зарегистрировано ни одного коллекторского агентства. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю Эдуард Константинович ...
Культура
1 февраля 2017 19:33
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В Севастополе открылись этнокультурные мастерские для взрослых и детей
Работа с деревом, красками и глиной – и все ради того, чтобы лучше общаться. В Севастополе открылись «Этнокультурные мастерские ручного труда». Устроены они по принципу арт-мастерских, каждый пришедший сюда находит занятие ...
Спорт
1 февраля 2017 19:31
37
В Нахимовском районе Севастополя школьников обучают самообороне
Обучиться приемам самообороны за 45 минут возможно, если ваш учитель Захар Петрович Кучерявый – главный тренер сборной Севастополя по смешанному боевому единоборству.
Градостроительство и архитектура
1 февраля 2017 15:37
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Министерство обороны Российской Федерации отказалось рассматривать вариант размещения парка «Патриот» у горы Гасфорта
Временно исполняющий обязанности Губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников подчеркнул, что руководство города не отказывается от строительства парка «Патриот» в Севастополе.
Лица города
31 января 2017 19:41
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В севастопольской школе презентовали книгу «Александр Шостак. Страницы жизни и подвига»
31 января в 1965 году родился лейтенант Александр Александрович Шостак. Он героически погиб в 1985 году во время аварии на атомной подводной лодке «Комсомолец» в Норвежском море. В честь этой памятной даты в школе №34, которая ...
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Севастопольцы на общественных слушаниях поддержали создание государственного природного заказника регионального значения «Караньский»
24 января 2017 20:25
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Севастопольцы на общественных слушаниях единогласно поддержали создание государственного природного заказника регионального значения «Ласпи»
23 января 2017 20:40
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29 января 2017 19:13
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