Производство 32 Севастопольское судоремонтное предприятие «Сориус судоверфь» не переходит под управление Правительства Севастополя На каких условиях предприятия сохранят свою деловую независимость, руководство города решит в ближайшие месяцы. Пока вопрос остаётся открытым, в доках кипит работа по выполнению крупных судоремонтных заказов.

Экономика 38 Экономический обозреватель Алексей Тихонов – о главных событиях минувшей недели Главной темой прошедшей недели, конечно, стало празднование Нового года. Создается поток вполне обеспеченных туристов, которые готовы праздновать и платить за праздничную атмосферу свои деньги. Увы, но предложить им город ...

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