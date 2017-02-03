Безопасность 58 Более десяти тысяч нарушений федерального законодательства выявила прокуратура Севастополя за 2016 год 2 февраля в прокуратуре Севастополя подвели итоги 2016 года. Приоритетными в работе ведомства остаются вопросы своевременной оплаты труда, соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, борьба с коррупцией, противодействие преступности ...

Социальные вопросы 80 Севастопольцам проиндексировали пенсии на 5,4 процента Выплаты неработающим пенсионерам в 2017 году увеличились на 5,4 процента – изменения коснулись выплат по старости, по инвалидности и по потере кормильца.

Социальные вопросы 95 Правительство Севастополя: дом для депортированных граждан сдадут в эксплуатацию в 2018 году Правительство Севастополя выделило средства на завершение строительства дома для депортированных граждан, начатого еще в 2007 году. В 2017 году на разработку проектно-сметной документации из резервного фонда выделят 3 миллиона ...