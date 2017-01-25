Говорит и показывает город-герой! Первые новости Севастополя
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Севастополь
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Экономика
25 января 2017 20:40
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Агентство стратегических инициатив создало Деловой клуб в Севастополе
Члены экспертной группы Агентства стратегических инициатив, бизнесмены, представители власти и банкиры собрались, чтобы обсудить возможность создания общества успешных предпринимателей и собственников бизнеса и наметить ...
Медицина
25 января 2017 20:37
342
Проблемы очередей в севастопольских поликлиниках помогут решить специалисты «Росатома»
Обстановку в третьей городской поликлинике временно исполняющий обязанности Губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников назвал, цитата: «тихим ужасом».
Транспорт
25 января 2017 20:31
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Дмитрий Овсянников взял под контроль ямочный ремонт автомобильных дорог
Ремонт дорожного покрытия на улице Вакуленчука в самом разгаре. Руководство Департамента транспорта Правительства Севастополя признает, что латки продержатся до весны.
Транспорт
25 января 2017 20:28
159
Компания «Vessolink» вложит 896 миллионов рублей в реализацию программы «Безопасный город» в Севастополе
Соглашение между Правительством города и ООО «Безопасные дороги Севастополя» (это дочерняя компания «Vessolink») было подписано в октябре 2016 года. На первом этапе фискальная система будет включать в себя около 130 видеокамер ...
Преступление и наказание
25 января 2017 20:22
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Показательный суд. Снабженцы Черноморского флота, которые украли сухпайков на 2 миллиона рублей, сядут в тюрьму
Преступление было совершено еще в октябре 2015 года. Оказалось, чтобы украсть и перепродать 4000 сухпайков была организована специальная схема.
Лица города
25 января 2017 20:20
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93-й день рождения отметила участница боевых действий Великой Отечественной войны Шевкие Абибулаева
Ефрейтор-санинструктор 25-й Краснознаменной ордена Ленина стрелковой дивизии имени Чапаева всю свою жизнь посвятила защите Родины – с первого до последнего дня она прошла оборону Севастополя в годы Великой Отечественной ...
Законодательное собрание
25 января 2017 20:15
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В Севастополе решили ограничить продажу алкоголя в магазинах и барах, работающих в многоквартирных домах
Предлагается запретить торговлю алкоголем с 22:00 до 11 часов дня в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Также нельзя будет продавать алкоголь в барах и ресторанах, которые расположены в закрытых помещениях и ...
Образование
25 января 2017 20:11
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Традиционной медовухой по секретному рецепту Виктора Садовничего отметили День студенчества в Филиале МГУ в Севастополе
В Татьянин день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета». С тех пор 25 января стало официальным университетским днем.
Общество
24 января 2017 20:43
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Кремль, РПЦ, парламент Севастополя, Министерство культуры и Союз музеев России отреагировали на информацию о передаче объектов Херсонеса церкви
На собственность государственного музея-заповедника Херсонес Таврический претендует Симферопольская и Крымская епархия. В ноябре 2016 года в Росимущество поступила заявка с просьбой передать Симферопольской и Крымской ...
Законодательное собрание
24 января 2017 20:38
138
Закон о выборах Губернатора Севастополя принят в первом чтении
До вынесения на сессию парламента законопроект прошел общественные слушания, по итогам которых Общественной палатой города было подготовлено 33 предложения по его корректировке.
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Севастопольцы на общественных слушаниях единогласно поддержали создание государственного природного заказника регионального значения «Ласпи»
23 января 2017 20:40
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Севастопольские депутаты просят продлить срок установки общедомовых счётчиков до 1 января 2019 года
20 января 2017 19:05
221
«Петровские времена» возвращаются: режиссер Владимир Петров поставит пьесу «Арест» на сцене Севастопольского академического театра имени А.В. Луначарского
20 января 2017 18:46
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С 2017 года наличие бумажного страхового полиса ОСАГО необязательно – Центробанк
18 января 2017 18:54
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Севастопольский участок трассы «Таврида» может значительно подорожать
17 января 2017 19:25
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20 января 2017 19:09
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Дмитрий Овсянников высказал свое мнение о конфликте в Херсонесе
23 января 2017 20:46
750
Информацией об избиении ветерана Великой Отечественной войны заинтересовались следственные органы Севастополя
20 января 2017 19:02
745
В Севастополе ветерана Великой Отечественной войны жестоко избили в собственной квартире
19 января 2017 18:27
486
Министерство обороны Российской Федерации передало властям Севастополя проект филиала военно-патриотического парка «Патриот»
19 января 2017 18:49
439
В Севастополе обвалилась часть акведука 19 века
24 января 2017 20:22
414
Проект платных парковок в центре Севастополя рассмотрели на заседании комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания
21 января 2017 17:28
365
Проблемы очередей в севастопольских поликлиниках помогут решить специалисты «Росатома»
25 января 2017 20:37
342
Севастопольцы на общественных слушаниях единогласно поддержали создание государственного природного заказника регионального значения «Ласпи»
23 января 2017 20:40
310
НТС. Независимое телевидение Севастополя.
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