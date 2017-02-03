Говорит и показывает город-герой! Первые новости Севастополя
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Севастополь
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Мнение
3 февраля 2017 18:55
65
Вячеслав Горелов: «Очень важно и очень приятно то, что Министерство обороны услышало обеспокоенность депутатов Законодательного собрания, общественности, севастопольцев»
Председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Николаевич Горелов прокомментировал решение Министерства обороны Российской Федерации об отказе рассматривать вариант размещения ...
Безопасность
3 февраля 2017 18:50
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Более десяти тысяч нарушений федерального законодательства выявила прокуратура Севастополя за 2016 год
2 февраля в прокуратуре Севастополя подвели итоги 2016 года. Приоритетными в работе ведомства остаются вопросы своевременной оплаты труда, соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, борьба с коррупцией, противодействие преступности ...
Социальные вопросы
3 февраля 2017 18:40
80
Севастопольцам проиндексировали пенсии на 5,4 процента
Выплаты неработающим пенсионерам в 2017 году увеличились на 5,4 процента – изменения коснулись выплат по старости, по инвалидности и по потере кормильца.
Транспорт
3 февраля 2017 18:35
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Модернизированный троллейбус «Севастополец» на автономном ходу свяжет отдаленные районы города
В Севастополе появился новый троллейбусный маршрут – №11. Он свяжет Корабельную сторону города с пятым километром Балаклавского шоссе.
Наука
2 февраля 2017 19:53
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В Балаклавской и Варнаутской долинах, Инкермане и Верхнесадовом внедрят суперсовременные технологии Energynet
Как повысить надежность электросетей в отдаленных районах города, где часто люди даже не могут пользоваться бытовой техникой из-за низкого напряжения, обсуждали в Севастопольском государственном университете.
Социальные вопросы
2 февраля 2017 19:43
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Правительство Севастополя: дом для депортированных граждан сдадут в эксплуатацию в 2018 году
Правительство Севастополя выделило средства на завершение строительства дома для депортированных граждан, начатого еще в 2007 году. В 2017 году на разработку проектно-сметной документации из резервного фонда выделят 3 миллиона ...
Градостроительство и архитектура
2 февраля 2017 19:42
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Незаконные строения возле музея-заповедника «Херсонес Таврический» демонтируют к началу туристического сезона
Незаконные капитальные строения возле государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» демонтируют к началу туристического сезона. Сносу по решению суда подлежат недействующие складские ...
Градостроительство и архитектура
2 февраля 2017 19:40
170
Правительство Севастополя выделило средства на реконструкцию и благоустройство Инкерманского монастыря
Правительство Севастополя выделило 18,8 миллионов рублей из резервного фонда на реконструкцию и благоустройство территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю. Работы запланированы на этот год согласно федеральной ...
Социальные вопросы
2 февраля 2017 19:39
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Материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы будет увеличена по сравнению с прошлым годом
В этом году единоразовая материальная выплата проиндексирована в соответствии с инфляционными показателями. Максимальная сумма составит более 11 тысяч рублей. Материальную помощь в Севастополе получат более 10 тысяч ветеранов....
Люди
2 февраля 2017 19:36
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В Севастополе установили мемориальную доску на доме, где жил Герой Советского Союза Петр Павлов
Мемориальную табличку на стене дома №19 по улице Николая Титовича Хрусталёва торжественно открыли днем в четверг. Именно в этом здании с 1962 по 2016 год проживал последний севастопольский Герой Советского Союза Пётр Павлович ...
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Компания «Vessolink» вложит 896 миллионов рублей в реализацию программы «Безопасный город» в Севастополе
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24 января 2017 20:38
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Севастопольцы на общественных слушаниях поддержали создание государственного природного заказника регионального значения «Караньский»
24 января 2017 20:25
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Севастопольцы на общественных слушаниях единогласно поддержали создание государственного природного заказника регионального значения «Ласпи»
23 января 2017 20:40
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В Севастополе началась реконструкция «Динопарка»
28 января 2017 18:38
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В выходные на Ялту обрушился снегопад
29 января 2017 19:47
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29 января 2017 19:13
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23 февраля в Севастополе будут отмечать не только государственный праздник – День защитника Отечества, но и городской – День народной воли
30 января 2017 19:02
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1 февраля 2017 15:37
256
Песня, созданная в период «Русской весны» в Севастополе группой молодых патриотов города-героя прозвучит в Колонном зале Дома Союзов в Москве
31 января 2017 19:18
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