Говорит и показывает город-герой! Первые новости Севастополя
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Севастополь
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Транспорт
9 января 2017 19:36
77
В Севастополь везут 100 тонн соли для приготовления смеси для борьбы с гололедом
Однако у коммунальных служб города не хватает сотрудников, чтобы быстро обработать весь город – заявил директор Департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.
Транспорт
9 января 2017 19:29
41
Из-за гололеда жители Красной горки на три дня оказались отрезаны от остальных районов Севастополя
После очередного мороза заезды на Красную горку покрылись льдом. Общественный транспорт с трудом преодолевает обледеневшую дорогу. Чтобы добраться до ближайшего магазина жители вынуждены идти пешком, с каждым шагом рискуя ...
Общество
9 января 2017 19:24
26
В Севастополе планируют потратить более 21 миллиона рублей на адаптацию городских объектов для людей с ограниченными возможностями
Список объектов, которые в этом году адаптируют для людей с ограниченными возможностями, еще составляется. Планируется, что работы проведут в восьми детских садах, школе-интернате №1, Севастопольском профессиональном ...
Производство
9 января 2017 19:17
32
Севастопольское судоремонтное предприятие «Сориус судоверфь» не переходит под управление Правительства Севастополя
На каких условиях предприятия сохранят свою деловую независимость, руководство города решит в ближайшие месяцы. Пока вопрос остаётся открытым, в доках кипит работа по выполнению крупных судоремонтных заказов.
Экономика
9 января 2017 19:11
38
Экономический обозреватель Алексей Тихонов – о главных событиях минувшей недели
Главной темой прошедшей недели, конечно, стало празднование Нового года. Создается поток вполне обеспеченных туристов, которые готовы праздновать и платить за праздничную атмосферу свои деньги. Увы, но предложить им город ...
Общество
9 января 2017 18:48
29
В «Херсонесе Таврическом» закончилась реконструкция фонтана, который не работал 15 лет
Реконструкция фонтана в Античном дворике началась летом и привлекла внимание многих севастопольцев. Заменены не только чаши фонтана, но и полностью отремонтированы инженерные коммуникации.
Спорт
9 января 2017 18:39
25
Юношеский состав спортивного клуба «Муссон» сумел выйти в финал первенства России по баскетболу
Начиная с 7 января в Курске проходит групповая стадия завершающей серии всероссийского состязания. В финальную часть турнира попали 16 коллективов из разных регионов страны.
Политика
8 января 2017 16:09
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Итоги 2016 года: политика
Расследование, кто снял фильм «4-я оборона Севастополя», выборы в Государственную Думу, новый Губернатор города и право самостоятельно выбирать руководителя города. Какой была политическая жизнь Севастополя в ушедшем ...
Религия
8 января 2017 15:47
106
Севастопольцы отпраздновали Рождество Христово в Свято-Владимирском соборе
В Свято-Владимирском соборе в Херсонесе прошло одно из главных богослужений этого праздника – Всенощное бдение. Рождественскую службу в Севастополе провёл Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
С Новым годом!
8 января 2017 15:43
142
Праздничный десерт от кулинаров из проекта «Доброе – утром!»
Чем удивить родных и друзей? Как быстро и без труда приготовить красивое, вкусное, праздничное блюдо? Свою идею предлагают знатоки кулинарного дела Андрей Замятин и Николай Скиба.
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Темы недели
10-летний юбилей отметил Севастопольский информационный центр развития туризма
30 декабря 2016 15:39
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Полномочия севастопольских муниципалитетов расширятся с 1 апреля 2017 года
29 декабря 2016 19:23
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Севастополь готовится перейти на трёхлетний бюджет в 2018 году
29 декабря 2016 19:21
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В Севастополе приступили к ремонту квартир, пострадавших от работы горе-подрядчика
29 декабря 2016 18:55
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Гаражный кооператив «Центр» в Гагаринском районе Севастополя находится под угрозой сноса
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4 января 2017 17:00
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Работа в интересах города станет предвыборной кампанией Дмитрия Овсянникова на пост Губернатора Севастополя
6 января 2017 17:19
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Итоги 2016 года: промышленность и экономика
6 января 2017 17:57
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Севастопольские куклы с душой и характером
4 января 2017 16:48
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Сенатор Ольга Тимофеева с проверкой посетила Севастопольскую психиатрическую больницу
6 января 2017 17:51
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Севастопольский театр юного зрителя создал новогоднюю сказку
5 января 2017 17:49
274
Строительство трассы «Таврида» поможет развитию Севастопольского морского порта
3 января 2017 18:02
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Моряки-черноморцы подвели итоги работы на спортивном поприще за прошлый год
5 января 2017 17:47
195
«Севинформбюро» подводит итоги развития науки и научных побед в 2016-м году
4 января 2017 16:58
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НТС. Независимое телевидение Севастополя.
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