Говорит и показывает город-герой! Первые новости Севастополя
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Севастополь
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Градостроительство и архитектура
5 февраля 2017 19:18
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«Одно из крупнейших сборищ в мире». Байкеры собирают на улицах Севастополя подписи за застройку 267 гектаров земли у горы Гасфорта
Всего «патриотических» подписей планируют собрать 10 тысяч. Их Александр Залдостанов должен передать то ли Владимиру Путину, то ли лично Сергею Шойгу – тут волонтеры, стоящие на улице, путаются в показаниях.
Люди
5 февраля 2017 17:33
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Пенсионера, брошенного замерзать на мусорной свалке в Севастополе, забрала домой дочь, искавшая его 40 лет
Встреча родных спустя полвека, состоялась в эфире программы НТВ.
Культура
5 февраля 2017 17:23
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Севастопольский симфонический оркестр готовится к открытию музыкального цикла «Из коллекции шедевров великих русских композиторов»
Фрагменты из «Царской невесты», «Снегурочки» и «Шахерезады» Николая Андреевича Римского-Корсакова прозвучат в первом концерте музыкального цикла, задуманного Владимиром Николаевичем Кимом.
Спорт
5 февраля 2017 17:10
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В Севастополе прошел Всекрымский фестиваль по японскому единоборству кудо
Социальные вопросы
4 февраля 2017 18:24
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Севастопольцы добились ремонта системы отопления в многоквартирном доме
Добиться возвращения тепла в свою квартиру удалось благодаря активной гражданской позиции жильцов.
Общество
4 февраля 2017 18:20
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В Севастополе золотую свадьбу отметила семья Закалюжных
Тогда они еще не знали, что судьба уготовила им долгие годы счастливой семейной жизни. Спустя полвека супруги с теплом и лаской обнимают друг друга, не стесняясь гостей.
Экология
4 февраля 2017 18:16
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Севастопольские лебеди погибают от паразитов – заключение ветлаборатории
Эта зима для лебедей в Севастополе оказалось необычно суровой – несколько особей погибло от морозов, другие пострадали от кишечных гельминтов. Именно такое заключение в конце декабря прошлого года дала ветеринарная лаборатория. ...
Религия
4 февраля 2017 18:13
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На Северной стороне Севастополя освятили крест нового храма
Строительство храма началось год назад, его возвели во имя Иоанна Сочавского. Этот святой издревле считается покровителем торговли – потому и разместили часовню вблизи рынка.
Культура
4 февраля 2017 18:10
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Выставка Ирины Домбровской открылась в Севастопольском художественном музее им. М. П. Крошицкого
Уже более десяти лет она вверяет свои чувства холсту и ярким краскам – и даже иногда за это пространство выходит – в предметное искусство.
Мнение
3 февраля 2017 18:55
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Вячеслав Горелов: «Очень важно и очень приятно то, что Министерство обороны услышало обеспокоенность депутатов Законодательного собрания, общественности, севастопольцев»
Председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Николаевич Горелов прокомментировал решение Министерства обороны Российской Федерации об отказе рассматривать вариант размещения ...
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Компания «Vessolink» вложит 896 миллионов рублей в реализацию программы «Безопасный город» в Севастополе
25 января 2017 20:28
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93-й день рождения отметила участница боевых действий Великой Отечественной войны Шевкие Абибулаева
25 января 2017 20:20
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Закон о выборах Губернатора Севастополя принят в первом чтении
24 января 2017 20:38
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Севастопольцы на общественных слушаниях поддержали создание государственного природного заказника регионального значения «Караньский»
24 января 2017 20:25
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Севастопольцы на общественных слушаниях единогласно поддержали создание государственного природного заказника регионального значения «Ласпи»
23 января 2017 20:40
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31 января 2017 19:36
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Материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы будет увеличена по сравнению с прошлым годом
2 февраля 2017 19:39
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2 февраля 2017 19:40
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Министерство обороны Российской Федерации отказалось рассматривать вариант размещения парка «Патриот» у горы Гасфорта
1 февраля 2017 15:37
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23 февраля в Севастополе будут отмечать не только государственный праздник – День защитника Отечества, но и городской – День народной воли
30 января 2017 19:02
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Модернизированный троллейбус «Севастополец» на автономном ходу свяжет отдаленные районы города
3 февраля 2017 18:35
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В Севастополе открылись этнокультурные мастерские для взрослых и детей
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Песня, созданная в период «Русской весны» в Севастополе группой молодых патриотов города-героя прозвучит в Колонном зале Дома Союзов в Москве
31 января 2017 19:18
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В Балаклавской и Варнаутской долинах, Инкермане и Верхнесадовом внедрят суперсовременные технологии Energynet
2 февраля 2017 19:53
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