Говорит и показывает город-герой! Первые новости Севастополя
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Севастополь
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Спорт
15 января 2017 18:09
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Кадетам Севастопольского президентского училища торжественно вручили знаки отличия ГТО
132 кадетам Севастопольского президентского училища вручили знаки отличия. 24 бронзовых, 77 серебряных и 31 золотой значок «ГТО» – таковы результаты сдачи норм в этом году.
Культура
15 января 2017 18:07
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В Севастополе наградили победителей и участников конкурса детского рисунка «Зимний Херсонес»
Более полусотни участников в возрасте от 7 до 14 лет прислали свои работы на конкурс рисунка «Зимний Херсонес». В основном дети рисовали туманный колокол и знаменитую базилику, которые являются символами Херсонеса, однако ...
Спорт
15 января 2017 18:04
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Крымские и севастопольские волейболисты-любители разыграли Зимний кубок Национальной волейбольной лиги
В борьбу за почётный трофей вступили шесть команд, занявшие по итогам спортивного сезона первые шесть мест турнирной таблицы. Однодневный турнир состоялся на площадках спортивного комплекса «Муссон».
Образование
14 января 2017 18:32
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Севастопольской школе №16 исполнилось 80 лет
В день рождения в стенах альма-матер собрались выпускники, нынешние ученики и те, кто отдал полжизни, работая на благо учебного заведения. Торжественный вечер провели в стиле 80-х, почетных гостей праздника ждала концертная ...
СМИ
14 января 2017 18:28
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В Севастопольском отделении Союза журналистов России поздравили с коллег с профессиональным праздником
Торжественная встреча работников средств массовой информации у новогодней ёлки накануне Старого нового года по традиции прошла в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А. В. Луначарского.
Культура
14 января 2017 18:25
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В Севастопольском художественном музее исполнили рождественские колядки
Хор Свято-Владимирского собора в Херсонесе впервые выступил перед севастопольцами в музее. Именно храмовый хор может передать всю атмосферу Рождества и святости праздника.
Общество
14 января 2017 18:21
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Национальные сообщества Севастополя отметили наступление Нового года по старому стилю
Старый Новый год – для всех один. Это тот праздник, который объединяет все народы бывшего Советского Союза. Представители культурных сообществ Севастополя провели традиционный вечер, объединивший разные народности.
Транспорт
13 января 2017 18:35
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Севастопольский морской порт перешёл в ведомство Правительства города
Таким образом Департаменту транспорта удастся решить вопросы логистики. Федеральная целевая программа также подразумевает реконструкцию нескольких севастопольских причалов.
СМИ
13 января 2017 18:33
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Севастопольских журналистов поздравили с днём Российской печати
Екатерина Алтабаева вручила благодарности за профессионализм и высокое журналистское мастерство работникам севастопольских телеканалов, интернет-изданий, печатных средств массовой информации и представителям федеральных ...
Социальные вопросы
13 января 2017 18:28
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С 2017 года севастопольцы начнут платить за общедомовые нужды
Тарифы на коммунальные услуги в Севастополе в 2017 году повысятся три раза. К существующим платежам добавится еще один.
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Темы недели
Мобильный МФЦ проводит приемы в сёлах Севастополя
13 января 2017 18:02
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Подводные археологи Херсонеса получили новое оборудование
13 января 2017 17:46
139
Театр, вино и графика: в Луначарском открылась выставка Вячеслава Руденко, посвящённая событиям Крымской войны
13 января 2017 17:38
180
По инициативе севастопольцев в 2017 году Минтранс России может отменить лицензирование пассажирских перевозок маломерными судами
12 января 2017 19:27
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Из-за гололеда жители Красной горки на три дня оказались отрезаны от остальных районов Севастополя
9 января 2017 19:29
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Сенатор Ольга Тимофеева назвала ситуацию с кадровой политикой в севастопольской медицине «настораживающей»
11 января 2017 19:32
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Количество обращений в травматологический пункт первой городской больницы увеличилось в два раза из-за гололеда
10 января 2017 19:32
793
С 2017 года севастопольцы начнут платить за общедомовые нужды
13 января 2017 18:28
546
В Севастополь везут 100 тонн соли для приготовления смеси для борьбы с гололедом
9 января 2017 19:36
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Парапет возле памятника адмиралу Дмитрию Сенявину в Севастополе разваливается на куски
13 января 2017 18:24
400
Севастопольский морской порт перешёл в ведомство Правительства города
13 января 2017 18:35
390
За плохую уборку снега в Севастополе оштрафуют три фирмы
11 января 2017 19:29
375
Итоги 2016 года: градостроительство
10 января 2017 19:30
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Севастопольские спасатели обследовали берег и дно Карантинной бухты накануне Крещенских купаний
12 января 2017 19:26
304
Коммунальные службы Севастополя успешно справились с расчисткой дорог в снегопад – Департамента транспорта Правительства Севастополя
12 января 2017 19:31
301
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