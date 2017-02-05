Общество 196 В Севастополе золотую свадьбу отметила семья Закалюжных Тогда они еще не знали, что судьба уготовила им долгие годы счастливой семейной жизни. Спустя полвека супруги с теплом и лаской обнимают друг друга, не стесняясь гостей.

Экология 117 Севастопольские лебеди погибают от паразитов – заключение ветлаборатории Эта зима для лебедей в Севастополе оказалось необычно суровой – несколько особей погибло от морозов, другие пострадали от кишечных гельминтов. Именно такое заключение в конце декабря прошлого года дала ветеринарная лаборатория. ...