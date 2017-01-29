Говорит и показывает город-герой! Первые новости Севастополя
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Севастополь
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Общество
29 января 2017 19:47
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В выходные на Ялту обрушился снегопад
Жителей Ялты призвали помочь справиться с последствиями снегопада. Последний раз такая суровая зима в Ялте была более пяти лет назад.
Образование
29 января 2017 19:36
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В Севастополе будущим инженерам показали, как работает 3D-печать деталей и рассказали о биомеханике
День открытых дверей прошел в Политехническом институте Севастопольского государственного университета. Здесь готовят кадры для машиностроительной, автомобильной и приборостроительной отраслей.
Образование
29 января 2017 19:26
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В севастопольском Дворце детского и юношеского творчества встретились выпускники разных лет
Сейчас Дворец детского и юношеского творчества – это 28 клубов и кружков декоративно-прикладного, художественно-эстетического, научно-технического и гуманитарного направлений, в которых обучается три с половиной тысячи ...
Культура
29 января 2017 19:20
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31 января в Драматическом театре имени Лавренёва состоится концерт-спектакль памяти Владимира Высоцкого
25 января, в день рождения Владимира Высоцкого по традиции в Симферополе открылся 4-й международный тематический фестиваль.Самое интересное организаторы приготовили для жителей нашего города.
Спорт
29 января 2017 19:15
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В Севастополе прошёл традиционный турнир по боксу памяти заслуженного тренера Аркадия Макеева
В этом году в турнире участвуют более 60 спортсменов из севастопольских школ бокса, а также Ялты и Бахчисарая. Для ребят это подготовка перед крупными соревнованиями.
Происшествия
29 января 2017 19:13
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В Севастополе на Морском вокзале обнаружили подозрительный предмет
Территория порта и площади Нахимова была оцеплена, работали саперы. Уровень опасности находки оценит экспертиза.
Без комментариев
28 января 2017 20:22
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Общественные обсуждения по строительству филиала парка «Патриот» на территории у горы Гасфорта прошли в Орлиновском муниципальном округе
Жители сел, расположенных у горы Гасфорта, выступили против строительства парка «Патриот» в природоохранной зоне. Расширенную версию выступлений смотрите в рубрике «Без комментариев».
Без комментариев
28 января 2017 20:21
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Строительство филиала парка «ПАТРИОТ» на территории у горы гасфорта обсудили в Балаклавском муниципальном округе
27 января обсуждение проекта парка «Патриот» прошло и в Балаклавском районе. Более половины собравшихся высказались против создания комплекса у горы Гасфорта. Расширенную версию выступлений смотрите в рубрике «Без комментариев»....
Общество
28 января 2017 18:48
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ДОСААФ – 90 лет! Юбилей организации отметили в севастопольском отделении общества
Под эгидой общества дети обучаются рукопашному бою, занимаются в Юнармии. Много лет ДОСААФ готовит водителей, летчиков и парашютистов. В 2016 году массовым техническим профессиям обучены более 1800 специалистов.
Общество
28 января 2017 18:44
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ЮНЕСКО может исключить «Херсонес Таврический» из списков Всемирного наследия после передачи объектов церкви – Российский комитет международного совета музеев
Принятие решения о передаче имущества музея-заповедника «Херсонес Таврический» Русской православной церкви повлечет нарушение целостности одного из компонентов объекта, а следовательно, приведет к возможности включения ...
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Темы недели
Компания «Vessolink» вложит 896 миллионов рублей в реализацию программы «Безопасный город» в Севастополе
25 января 2017 20:28
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93-й день рождения отметила участница боевых действий Великой Отечественной войны Шевкие Абибулаева
25 января 2017 20:20
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Закон о выборах Губернатора Севастополя принят в первом чтении
24 января 2017 20:38
173
Севастопольцы на общественных слушаниях поддержали создание государственного природного заказника регионального значения «Караньский»
24 января 2017 20:25
197
Севастопольцы на общественных слушаниях единогласно поддержали создание государственного природного заказника регионального значения «Ласпи»
23 января 2017 20:40
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Популярное
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23 января 2017 20:46
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Показательный суд. Снабженцы Черноморского флота, которые украли сухпайков на 2 миллиона рублей, сядут в тюрьму
25 января 2017 20:22
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Крымская ассоциация сомелье готовит команду профессионалов, которые смогут продвигать местное вино на российском и мировом рынке
26 января 2017 20:09
545
В Севастополе обвалилась часть акведука 19 века
24 января 2017 20:22
494
Проблемы очередей в севастопольских поликлиниках помогут решить специалисты «Росатома»
25 января 2017 20:37
488
Дмитрий Овсянников взял под контроль ямочный ремонт автомобильных дорог
25 января 2017 20:31
354
Жители сел, расположенных у горы Гасфорта, выступили против строительства парка «Патриот» в природоохранной зоне
27 января 2017 19:44
354
Севастопольцы на общественных слушаниях единогласно поддержали создание государственного природного заказника регионального значения «Ласпи»
23 января 2017 20:40
348
Севастопольцы смогут получить льготы на оплату капитального ремонта многоквартирных домов
27 января 2017 19:36
341
130 лет исполнилось 13 судоремонтному заводу Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации
26 января 2017 20:33
339
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