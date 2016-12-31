С Новым годом! 34 Новогодний выпуск «Севинформбюро» Мы подводим итоги уходящего года кино в России – в праздничном выпуске Антон Пархоменко и Ксения Егорова вспомнят лучшие фильмы, снятые в Севастополе. Съемочные группы телеканала побывали на заводе игристых вин и узнали, ...

Законодательное собрание 40 Севастопольских ветеранов поздравили депутаты Законодательного собрания Наряду с предпраздничными поздравлениями и яркими воспоминаниями ветераны говорили о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.

С Новым годом! 34 Поздравления первых лиц Севастополя с Новым годом Для всех нас год выдался нелёгким, но событийным. Несмотря ни на что, мы верим в лучшее и желаем всем оптимизма и веры в будущее.

Социальные вопросы 69 Новогодняя сказка в севастопольском детском доме Все праздники дети проводят сами: придумывают сценарий и костюмы, репетируют сценки. Конечно, очень волнуются, чтобы понравиться воспитателям и гостям.

Безопасность 27 Наркологи призвали севастопольцев не злоупотреблять алкоголем В Новый год с хорошим настроением и трезвой головой. Врачи-наркологи предостерегают жителей и гостей Севастополя в новогодние праздники от злоупотребления алкогольными напитками.

Без комментариев 118 Дмитрий Овсянников провел большую пресс-конференцию 28 декабря временно исполняющий обязанности Губернатора встретился с севастопольскими журналистами и за чашкой чая ответил на их вопросы.