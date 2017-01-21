Говорит и показывает город-герой! Первые новости Севастополя
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Севастополь
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Градостроительство и архитектура
21 января 2017 17:32
45
Севастопольское благочиние: передача объектов Херсонеса Таврического церкви поможет начать процесс подлинного развития Национального заповедника
По словам Севастопольского благочиния, все здания и сооружения, которые сегодня находятся на территории Херсонеса – это строения бывшего Владимирского мужского монастыря.
Законодательное собрание
21 января 2017 17:28
51
Проект платных парковок в центре Севастополя рассмотрели на заседании комитета по городскому хазяйству Законодательного собрания
На предоставленном концессионером плане видно, что в пределах городского кольца бесплатно автомобили парковаться не будут.
Экология
21 января 2017 17:26
118
Ленинскому району Севастополя грозит очередная свалка
Жители района ленятся относить бытовой мусор в ближайшие контейнеры, оставляя пакеты и коробки с хламом на территории недостроя. За чистоту района борется неравнодушная жительница города.
Экология
21 января 2017 17:10
43
Студентам СевГУ вручили сертификаты об успешном окончании летней школы подводной археологии «Морское наследие России»
Больше месяца, а именно 72 академических часа, студенты крупнейшего ВУЗа Севастополя обучались премудростям исследования морского дна.
Спорт
21 января 2017 17:08
45
Бассейн севастопольской 1-й спортивной школы олимпийского резерва спустя пять лет ремонта заработал в тестовом режиме
Открыть бассейн для всех желающих руководство спортивной школы планирует в первой половине февраля. Здесь же 9 числа следующего месяца пройдёт городское первенство по плаванию – первое в этом бассейне за долгие годы.
Спорт
21 января 2017 17:03
48
Севастопольский детский городской турнир по дзюдо собрал более двухсот молодых борцов
Лучших ребят из старшей группы отберут для участия во всероссийском турнире, борцы из младшей группы будут представлять сборную Севастополя на всекрымских чемпионатах.
Законодательное собрание
20 января 2017 19:11
104
Итоги проведения общественных слушаний закона о выборах Губернатора Севастополя
В слушаниях приняли участие 460 человек. Об изменениях в законопроект было внесено 33 устных и 9 письменных предложений.
Градостроительство и архитектура
20 января 2017 19:09
279
На собственность музея-заповедника Херсонеса Таврического претендует Симферопольская и Крымская епархия
Церковь претендует на 24 объекта заповедника. По сути, это весь музейный комплекс. Если такое решение будет принято, вся административная, хозяйственная и культурная деятельность музея-заповедника станет невозможной, говорит ...
Законодательное собрание
20 января 2017 19:05
110
Севастопольские депутаты просят продлить срок установки общедомовых счётчиков до 1 января 2019 года
По словам заместителя председателя Законодательного собрания Александра Андреевича Кулагина, в связи с тем, что в городе до сих пор низкий уровень оснащённости счётчиками квартир, возникла потребность в переносе сроков ...
Происшествия
20 января 2017 19:02
532
Информацией об избиении ветерана Великой Отечественной войны заинтересовались следственные органы Севастополя
Ветерана Великой Отечественной войны жестоко избили в собственной квартире. Бабушка чудом выжила, но сейчас прикована к постели.
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Темы недели
Мобильный МФЦ проводит приемы в сёлах Севастополя
13 января 2017 18:02
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Подводные археологи Херсонеса получили новое оборудование
13 января 2017 17:46
203
Театр, вино и графика: в Луначарском открылась выставка Вячеслава Руденко, посвящённая событиям Крымской войны
13 января 2017 17:38
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По инициативе севастопольцев в 2017 году Минтранс России может отменить лицензирование пассажирских перевозок маломерными судами
12 января 2017 19:27
247
Из-за гололеда жители Красной горки на три дня оказались отрезаны от остальных районов Севастополя
9 января 2017 19:29
332
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17 января 2017 18:52
537
Информацией об избиении ветерана Великой Отечественной войны заинтересовались следственные органы Севастополя
20 января 2017 19:02
532
Нескончаемая очередь в севастопольской социальной аптеке
18 января 2017 19:13
463
В Севастополе ветерана Великой Отечественной войны жестоко избили в собственной квартире
19 января 2017 18:27
407
Министерство обороны Российской Федерации передало властям Севастополя проект филиала военно-патриотического парка «Патриот»
19 января 2017 18:49
363
Встреча через 45 лет. Пенсионера, которого «черные риэлторы» оставили без жилья в Крыму, чудом нашла дочь из Калининграда
17 января 2017 19:18
339
На собственность музея-заповедника Херсонеса Таврического претендует Симферопольская и Крымская епархия
20 января 2017 19:09
279
Правительство Севастополя заказало разработку проекта многофункционального спортивного комплекса в Загородной балке
17 января 2017 18:39
257
Ушла из жизни Отличник образования Украины Светлана Валентиновна Тупиленко
17 января 2017 19:09
254
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