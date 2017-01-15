Спорт 117 Кадетам Севастопольского президентского училища торжественно вручили знаки отличия ГТО 132 кадетам Севастопольского президентского училища вручили знаки отличия. 24 бронзовых, 77 серебряных и 31 золотой значок «ГТО» – таковы результаты сдачи норм в этом году.

Культура 96 В Севастополе наградили победителей и участников конкурса детского рисунка «Зимний Херсонес» Более полусотни участников в возрасте от 7 до 14 лет прислали свои работы на конкурс рисунка «Зимний Херсонес». В основном дети рисовали туманный колокол и знаменитую базилику, которые являются символами Херсонеса, однако ...

Спорт 76 Крымские и севастопольские волейболисты-любители разыграли Зимний кубок Национальной волейбольной лиги В борьбу за почётный трофей вступили шесть команд, занявшие по итогам спортивного сезона первые шесть мест турнирной таблицы. Однодневный турнир состоялся на площадках спортивного комплекса «Муссон».

Образование 294 Севастопольской школе №16 исполнилось 80 лет В день рождения в стенах альма-матер собрались выпускники, нынешние ученики и те, кто отдал полжизни, работая на благо учебного заведения. Торжественный вечер провели в стиле 80-х, почетных гостей праздника ждала концертная ...

СМИ 129 В Севастопольском отделении Союза журналистов России поздравили с коллег с профессиональным праздником Торжественная встреча работников средств массовой информации у новогодней ёлки накануне Старого нового года по традиции прошла в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А. В. Луначарского.

Культура 111 В Севастопольском художественном музее исполнили рождественские колядки Хор Свято-Владимирского собора в Херсонесе впервые выступил перед севастопольцами в музее. Именно храмовый хор может передать всю атмосферу Рождества и святости праздника.

Общество 135 Национальные сообщества Севастополя отметили наступление Нового года по старому стилю Старый Новый год – для всех один. Это тот праздник, который объединяет все народы бывшего Советского Союза. Представители культурных сообществ Севастополя провели традиционный вечер, объединивший разные народности.

Транспорт 390 Севастопольский морской порт перешёл в ведомство Правительства города Таким образом Департаменту транспорта удастся решить вопросы логистики. Федеральная целевая программа также подразумевает реконструкцию нескольких севастопольских причалов.