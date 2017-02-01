Транспорт 37 В Севастополе восстановлено паромное сообщение между Северной стороной и Артбухтой Паромное сообщение между Артбухтой и Северной стороной города восстановлено. Свой первый рейс, спустя 4 месяца простоя, паром «Адмирал Истомин» совершил в эту среду. Теперь суда принадлежат городу, их выкупили у бывшего ...

Преступление и наказание 34 В Севастополе пока не зарегистрировано ни одного коллекторского агентства На данный момент в Севастополе не зарегистрировано ни одного коллекторского агентства. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю Эдуард Константинович ...

Культура 79 В Севастополе открылись этнокультурные мастерские для взрослых и детей Работа с деревом, красками и глиной – и все ради того, чтобы лучше общаться. В Севастополе открылись «Этнокультурные мастерские ручного труда». Устроены они по принципу арт-мастерских, каждый пришедший сюда находит занятие ...

Спорт 37 В Нахимовском районе Севастополя школьников обучают самообороне Обучиться приемам самообороны за 45 минут возможно, если ваш учитель Захар Петрович Кучерявый – главный тренер сборной Севастополя по смешанному боевому единоборству.