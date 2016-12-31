Говорит и показывает город-герой! Первые новости Севастополя
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Севастополь
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С Новым годом!
31 декабря 2016 23:00
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Новогодний выпуск «Севинформбюро»
Мы подводим итоги уходящего года кино в России – в праздничном выпуске Антон Пархоменко и Ксения Егорова вспомнят лучшие фильмы, снятые в Севастополе. Съемочные группы телеканала побывали на заводе игристых вин и узнали, ...
Экология
31 декабря 2016 19:22
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Севастопольцам предлагают покупать на Новогодние праздники ели и сосны в горшках
В питомнике предприятия «Декоративные культуры» кроме обыкновенной европейской зеленой ели растут крымские сосны, гималайские и атласские кедры, пихта Нормана и ягодный тис.
Люди
31 декабря 2016 19:20
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Федерация зимнего плавания отметила Новый год зимним заплывом в бухте Омега
В праздничный день перед заплывом грамотами и подарками награждают самых верных участников «Клуба моржей» и торжественно принимают в «моржи» новых участников.
Законодательное собрание
31 декабря 2016 19:20
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Севастопольских ветеранов поздравили депутаты Законодательного собрания
Наряду с предпраздничными поздравлениями и яркими воспоминаниями ветераны говорили о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.
С Новым годом!
31 декабря 2016 19:18
34
Поздравления первых лиц Севастополя с Новым годом
Для всех нас год выдался нелёгким, но событийным. Несмотря ни на что, мы верим в лучшее и желаем всем оптимизма и веры в будущее.
Социальные вопросы
30 декабря 2016 19:30
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Новогодняя сказка в севастопольском детском доме
Все праздники дети проводят сами: придумывают сценарий и костюмы, репетируют сценки. Конечно, очень волнуются, чтобы понравиться воспитателям и гостям.
Безопасность
30 декабря 2016 19:25
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Наркологи призвали севастопольцев не злоупотреблять алкоголем
В Новый год с хорошим настроением и трезвой головой. Врачи-наркологи предостерегают жителей и гостей Севастополя в новогодние праздники от злоупотребления алкогольными напитками.
Без комментариев
30 декабря 2016 19:00
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Дмитрий Овсянников провел большую пресс-конференцию
28 декабря временно исполняющий обязанности Губернатора встретился с севастопольскими журналистами и за чашкой чая ответил на их вопросы.
30 декабря 2016 15:42
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С января севастопольцы будут платить за электричество компании «Севэнергосбыт»
«Севастопольэнерго» уведомляет о расторжении всех договоров с потребителями электроэнергии с 31 декабря 2016 года.
Образование
30 декабря 2016 15:39
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10-летний юбилей отметил Севастопольский информационный центр развития туризма
Все это время сотрудники центра поддерживали в городе-герое патриотическую акцию «Георгиевская ленточка», печатали «Дневники севастопольского школьника» и календари.
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Темы недели
Льготные тарифы на электроэнергию для многодетных семей и жителей негазифицированных домов Севастополя продлятся еще на год
28 декабря 2016 18:37
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Талантливых и трудолюбивых севастопольцев наградили за их достижения в 2016 году
28 декабря 2016 18:34
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Лица Севастополя: мировой рекордсмен-паралимпиец, десятикратный чемпион России по плаванию Андрей Граничка
26 декабря 2016 18:31
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Екатерина Алтабаева подвела итоги работы Законодательного собрания Севастополя за 2016 год
23 декабря 2016 20:12
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Вопросы соблюдения врачебной этики обсудили в Севастопольском штабе ОНФ
23 декабря 2016 20:09
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В Севастополе дорогу на улице Богданова ремонтируют с нарушениями
26 декабря 2016 18:47
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В Севастополе приняли бюджет города на 2017 год
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Уже год севастополец обращается в правозащитные организации с просьбой наказать врачей, виновных в смерти его ребенка
28 декабря 2016 18:50
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