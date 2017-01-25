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Транспорт 224 Дмитрий Овсянников взял под контроль ямочный ремонт автомобильных дорог Ремонт дорожного покрытия на улице Вакуленчука в самом разгаре. Руководство Департамента транспорта Правительства Севастополя признает, что латки продержатся до весны.

Лица города 64 93-й день рождения отметила участница боевых действий Великой Отечественной войны Шевкие Абибулаева Ефрейтор-санинструктор 25-й Краснознаменной ордена Ленина стрелковой дивизии имени Чапаева всю свою жизнь посвятила защите Родины – с первого до последнего дня она прошла оборону Севастополя в годы Великой Отечественной ...